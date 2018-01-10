غرائب إحتفالات رأس السنة وقرارات السنة الجديدة.
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غرائب إحتفالات رأس السنة وقرارات السنة الجديدة.

  • 10 يناير/ كانون الثاني 2018

في هذه الفقرة نتعرف من خلال لعبة مع ضيفتنا مها الجويني على أغرب مظاهر الإحتفال برأس السنة حول العالم، ونشاهد تقرير من شوارع بيروت عن قرارات عيّنة من الناس للسنة الجديدة.