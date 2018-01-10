في هذه الفقرة نتعرف من خلال لعبة مع ضيفتنا مها الجويني على أغرب مظاهر الإحتفال برأس السنة حول العالم، ونشاهد تقرير من شوارع بيروت عن قرارات عيّنة من الناس للسنة الجديدة.
غرائب إحتفالات رأس السنة وقرارات السنة الجديدة.
- 10 يناير/ كانون الثاني 2018
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