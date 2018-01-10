ورزازات، هوليود إفريقيا
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ورزازات، هوليود إفريقيا

  • 10 يناير/ كانون الثاني 2018

الكومبارس المغربي الشاب ماهر أيهم يأخذنا في جولة داخل مدينته ورزازات التي باتت وجهة لتصوير الأفلام العالمية.

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