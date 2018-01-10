”القدس تعني لي كل شيء“، الشاب المقدسي محمد الشامي ينشد رفضاً لقرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
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هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
”القدس تعني لي كل شيء“، الشاب المقدسي محمد الشامي ينشد رفضاً لقرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
يمكنكم متابعة الحلقات كاملة على Youtube