أمازيغ مصر في واحة سيوة، بعيون هولنديّة.
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أمازيغ مصر في واحة سيوة، بعيون هولنديّة.

  • 10 يناير/ كانون الثاني 2018

تعرّفوا على يورديا، المواطنة الهولندية التي تركت بلدها وانتقلت للعيش مع أمازيغ مصر في صحراء سيوة، حيث بنت منزلاً لها ولوالدتها، كما بنت مدرسة لتعليم أطفال الأمازيغ اللغة الإنجليزيّة.

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