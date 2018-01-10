أمازيغ مصر في واحة سيوة، بعيون هولنديّة.

تعرّفوا على يورديا، المواطنة الهولندية التي تركت بلدها وانتقلت للعيش مع أمازيغ مصر في صحراء سيوة، حيث بنت منزلاً لها ولوالدتها، كما بنت مدرسة لتعليم أطفال الأمازيغ اللغة الإنجليزيّة.
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تعرّفوا على يورديا، المواطنة الهولندية التي تركت بلدها وانتقلت للعيش مع أمازيغ مصر في صحراء سيوة، حيث بنت منزلاً لها ولوالدتها، كما بنت مدرسة لتعليم أطفال الأمازيغ اللغة الإنجليزيّة.
يمكنكم متابعة الحلقات كاملة على Youtube