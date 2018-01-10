رغم أنها توصف بلغة العصر إلا أن اللغة الإنجليزية ستغيب تماماً عن التعليم الابتدائي الحكومي والخاص في إيران بعد صدور قرار يمنع تدريسها لمخالفتها القوانين واللوائح، حسب ما قال رئيس المجلس الأعلى للتعليم الذي تديره الدولة، والذي اعتبر أن مرحلة التعليم الابتدائي يجري فيها إرساء أسس الثقافة الإيرانية للطلاب.

فمن أي مرحلة كانت تدرس الإنجليزية في إيران ؟وما هي تأثيرات القرار؟ سؤال وجهه محمد قطب إلى الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية في طهران.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو اللغة الإنجليزية في عصر العلوم والتكنولوجيا... ضرورة؟

لنعرف أكثر عن اللغة الانجليزية وأصولها، بسمة كراشة تحدثت إلى الدكتور خالد محمود توفيق أستاذ الترجمة وعلم اللغة في جامعة القاهرة.