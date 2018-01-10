حديث الساعة: اعتقالات السعودية ومستقبل بيت الحكم

برنامج حديث الساعة يأتيكم كل أربعاء بعد موجز أنباء الساعة السابعة مساءاً بتوقيت غرينتش.

موجة اعتقالات جديدة طالت أحد عشر أميراً من الأسرة الحاكمة في السعودية تقول السلطات أنهم تجمهروا في قصر الحكم في الرياض للاحتجاج على إلغاء بعض المميزات المالية التي يتمتعون بها إلى جانب مطالبتهم بالتعويض المادي عن حكم القصاص الذي صدر بحق أحد أبناء عمومتهم. وتأتي الإجراءات الجديدة هذه بعد ما يعرف باعتقالات نوفمبر والتي طالت العشرات من الأمراء ووزراء حاليين وسابقين ورجال أعمال بتهم تتعلق بالفساد.

= فما هي تداعيات مثل هذه الإجراءات على تماسك بيت الحكم السعودي؟

= وهل من أهداف غير معلنة وراء مثل هذه الإجراءات؟

هذه التساؤلات وغيرها نطرحها في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حديث الساعة.