"دنيانا":الصورة... أداةٌ للتعبير

ما هو تأثير الصورة الفوتوغرافية وقدرتها على التغيير، وهل تشكل حافزاً لطرح قضايا تتقدم على غيرها من خلال الصورة؟

هل الصورة هي وسيلة للتعبير عن الرأي والمكبوت منه؟ ما هو دورها في تغيير بعض الأنماط السائدة في المجتمع؟ هل يمكن للصورة الفوتوغرافية إخبار قصة كاملة؟ وكيف بتنا اليوم في عصر القصة المصورة؟ وبالتالي هل تحول المصور من مجرد فاعل في توثيق اللحظة إلى ناشط لديه قضية؟ تلك هي بعض الأسئلة التي تطرحها حلقة "دنيانا" هذا الأسبوع.

يشارك ندى عبد الصمد في هذه الحلقة إيمان الدباغ وهي مصورة وثائقية من السعودية، ريما مسمار وهي المديرة التنفيذية لمؤسسة “آفاق” من لبنان، وهبة خليفة وهي مصورة فوتوغرافية من مصر. تستضيف الحلقة أيضاً محمد صلاح وهو مصور فوتوغرافي من السودان وأحمد موسى وهو مصور وثائقي وصحفي من العراق والذي عمل على توثيق حالة أهالي ضحايا مجزرة سبايكر.

دنيانا الجمعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش.