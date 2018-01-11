"بتوقيت مصر": سابع جار

لقاء خاص مع صناع مسلسل "سابع جار" في حلقة هذا الأسبوع من بتوقيت مصر.

هذا المسلسل أثار جدلاً واسعاً في مصر منذ عرض حلقاته الأول ووصفه الكثيرون بالصادم.

نلتقي مؤلفة المسلسل ومخرجاتيه ونسألهم عن كواليس العمل وحقيقة وقف عرضه.

وبعد وفاة أحد المواطنين المصريين داخل أحد أقسام الشرطة واتهام اهله لأحد ضباط الشرطة بتعذيب ابنهم حتى الموت نسأل أحد الناشطين ومساعد وزير الداخلية السابق عن تكرار تلك الوقائع مرة آخرى في البلاد.

ومع بداية العام 2018 نلتقي السياسي المصري البارز حسام بدرواي ونسأله عن الحصاد لتشريعي لعام 2017 وتوقعاته للانتخابات الرئاسية وللأوضاع السياسية المصرية في 2018.

كل هذا وأكثر في حلقة هذا الأسبوع من بتوقيت مصر الخميس بعد موجز السابعة مساء بتوقيت غرينتش.