تعد مواقع التعارف بين الباحثين عن علاقة مع الجنس الآخر بدون هدف الارتباط أمرا عاديا في دول كثيرة إلا أن انتشارها في الدول العربية ليس كبيرا. لكن ظهر في السنوات الاخيرة عدد من مواقع التعارف العربية. وتتيح لمستخدميها إمكانية إنشاء علاقات جديدة بين أشخاص من دول أو أماكن مختلفة. مروة عامر تحدثت مع شريف عمر مؤسس موقع Buzz Arab للتعارف وسألته كيف نشأت فكرة إنشاء موقع للتعارف يستهدف الجنسيات العربية وما هو الهدف منه؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو مواقع التعارف العربية: خدماتٌها و مخاطرها؟

منيرة ابراهيم سيدة مصرية تعرفت على شريك حياتها من خلال موقع للتعارف وقد وضحت لبي بي سي اكسترا كيف بدأت فكرة استخدامها لمواقع التعارف.