"المشهد" مع أنطوني زيني

من حرب الخليج الأولى الى الأزمة مع قطر مؤخرا , تاريخ طويل للجنرال أنطوني زيني في المنطقة نناقشه في حلقة هذا الأسبوع من "المشهد".

فبعد ما شارك بمساعدة انشاء مخيمات لآلاف الاكراد الهاربين من قصف النظام العراقي أيام صدام حسين , قاد زيني غارات جوية على المنشآت العسكرية العراقية في عملية "ثعلب الصحراء" تحت راية الأمم المتحدة.

عين مبعوثا خاصا للولايات المتحدة الى اسرائيل والسلطة الفلسطينية.

هل شعر بامكانية انهاء الصراع العربي-الاسرائيلي ؟

ماذا قال لعرفات بعد ما حوصر في المقاطعة؟

وماذا سمع من شارون ؟

لماذا أصر الأميريكيون على غزو العراق ؟ وأين أخطاؤا؟

هل يعتقد أن الأزمة مع قطر ستطول؟

أنطوني زيني جنرال متقاعد في جيش البحرية الأميريكية وقائد القوات الأميريكية في الشرق الاوسط سابقا

ضيف المشهد الاثنين السابعة وخمس دقائق على شاشة بي بي سي عربي|.