وثائقي اليمن أطفال الجوع
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ما هو سبب تزايد أعداد الأطفال المعرضين لخطر سوء التغذية في اليمن رغم المساعدات الدولية؟

  • 15 يناير/ كانون الثاني 2018