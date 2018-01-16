حديث الساعة: ترامب وعام في البيت الأبيض

برنامج حديث الساعة يأتيكم كل أربعاء بعد موجز أخبار الساعة السابعة مساءاً بتوقيت غرينتش.

مع حلول الذكرى السنوية الأولى على تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطة تثار العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام حول أداء الرئيس الامريكي لاسيما تصريحاته ومواقفه المثيرة للجدل على المستويين الداخلي والخارجي. ويرى محللون أن اسلوب ترامب في الحكم أثار الشكوك إزاء مصداقية الولايات المتحدة ورئيسها من جانب الحلفاء والخصوم على حد سواء .

= فما هي حصيلة العام الأول من ولاية ترامب على المستوى الداخلي؟

= وما هي تداعيات سياسات ومواقف ترامب على مسرح السياسة الدولية؟

هذه التساؤلات وغيرها نطرحها في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حديث الساعة.