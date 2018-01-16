السكن الاجتماعي في الجزائر: عقود من الانتظار

تشهد الجزائر احتجاجات مستمرة بشأن السكنات الاجتماعية التي توزعها الدولة على المواطنين المحتاجين . مئات السكنات من المنتظر توزيعها خلال هذه الأيام وآلاف الطالبين في الانتظار، ما أدى إلى خروج كثير من الناس للاحتجاج على قوائم المستفيدين كما هو الحال في مدينة القل شرقي الجزائر. من جانب آخر مازال آلاف الجزائريين في انتظار مساكنهم ضمن برنامج آخر يسمى عدل منذ سبعة عشر عاما. المزيد في تقرير مراسلنا فوزي بن جامع من الجزائر