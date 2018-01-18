وثائقيات بي بي سي

اليمن أطفال الجوع

Image caption الفيلم الوثائقي اليمن أطفال الجوع

الأزمة في اليمن "تدمر الناس بطرق لا نستطيع أن نراها. ما هو مدى المعاناة؟"

يتتبع وثائقي اليمن أطفال الجوع واحدة من الأطباء القليلين الذين مازالوا يعملون في مدينة الحُديدة غربي اليمن. هذه الطبيبة تحاول انقاذ الأطفال من المرض والجوع على وقع القصف. شاهد المزيد

أسلحة المراقبة الشاملة

Image caption الفيلم الوثائقي أسلحة المراقبة الشاملة

تكشف نوال المقحفي في هذا التقرير عن أدلة تؤكد انفاق حكومات عربية الملايين لاقتناء أجهزة تجسس إلكترونية متطورة تمكنها من مراقبة مواطنيها طوال الوقت. وأوضح خبراء أن تلك الأجهزة قوية لدرجة أنها قد تمكن الحكومات التي اقتنتها من استخدامها ضد بريطانيا وحلفائها. شاهد المزيد

وداعًا حلب

Image caption الفيلم الوثائقي وداعًا حلب

يروي وثائقي وداعًا حلب قصة سقوط شرق حلب من خلال رؤى وتجارب أربعة ناشطين صحفيين عاصروا الأحداث بشكل يومي ومباشر. يحتوي هذا الوثائقي على مشاهد قد يجدها بعض المشاهدين قاسية. شاهد المزيد

موت في الخدمة

Image caption الفيلم الوثائقي موت في الخدمة

بي بي سي عربي تعثر على أدلة قوية على تعرّض مجندين في قوى الأمن المركزي المصرية لسوء المعاملة وربما للقتل على يد ضباطهم. شاهد المزيد

حصار مكة

Image caption الفيلم الوثائقي حصار مكة

في ١٩٧٩ تمكن رجل يدعى الجهيمان من إقناع اتباعه بظهور المهدي ثم حاصر الحرم المكي ما أدى لسقوط قتلى. فهل ماتت فكرة المهدي أو المخلص المنتظر؟ شاهد المزيد عبر