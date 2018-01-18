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وثائقيات بي بي سي
اليمن أطفال الجوع
الأزمة في اليمن "تدمر الناس بطرق لا نستطيع أن نراها. ما هو مدى المعاناة؟"
يتتبع وثائقي اليمن أطفال الجوع واحدة من الأطباء القليلين الذين مازالوا يعملون في مدينة الحُديدة غربي اليمن. هذه الطبيبة تحاول انقاذ الأطفال من المرض والجوع على وقع القصف. شاهد المزيد
أسلحة المراقبة الشاملة
تكشف نوال المقحفي في هذا التقرير عن أدلة تؤكد انفاق حكومات عربية الملايين لاقتناء أجهزة تجسس إلكترونية متطورة تمكنها من مراقبة مواطنيها طوال الوقت. وأوضح خبراء أن تلك الأجهزة قوية لدرجة أنها قد تمكن الحكومات التي اقتنتها من استخدامها ضد بريطانيا وحلفائها. شاهد المزيد
وداعًا حلب
يروي وثائقي وداعًا حلب قصة سقوط شرق حلب من خلال رؤى وتجارب أربعة ناشطين صحفيين عاصروا الأحداث بشكل يومي ومباشر. يحتوي هذا الوثائقي على مشاهد قد يجدها بعض المشاهدين قاسية. شاهد المزيد
موت في الخدمة
بي بي سي عربي تعثر على أدلة قوية على تعرّض مجندين في قوى الأمن المركزي المصرية لسوء المعاملة وربما للقتل على يد ضباطهم. شاهد المزيد
حصار مكة
في ١٩٧٩ تمكن رجل يدعى الجهيمان من إقناع اتباعه بظهور المهدي ثم حاصر الحرم المكي ما أدى لسقوط قتلى. فهل ماتت فكرة المهدي أو المخلص المنتظر؟ شاهد المزيد عبر