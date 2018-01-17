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تحل هذا العام الذكرى العاشرة لإنهيار اقتصاد أسلندا Economy collapsed

  • 17 يناير/ كانون الثاني 2018

يشهد هذا العام مرور عشر سنوات منذ انهيار اقتصاد أيسلندا Economy collapsed