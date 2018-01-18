هي أقوى من هو بفضل هرموناتها

أثبتت دراسة علمية أجرتها جامعة Southern Denmark أن النساء أقوى بيولوجياً من الرجال لذا يعشن لفترة أطول ويتحملن المصاعب والمحن القاسية أكثر.

هذه النتيجة جاءت بعد الاطلاع على سجلات الولادات والوفيات في أحداث ومحن كبيرة جرت في التاريخ، مثل المجاعة في إيرلندا عام ألف وثمانمائة وخمسة وأربعين، والمجاعة في أوكرانيا عام ألف وتسعمئة وثلاثة وثلاثين. ووجدت الدراسة أن النساء الناجيات كن أكثر مقارنة بالرجال.

قام الباحثون بدراسة الأسباب علمياً، فتبيَّن أن سبب قوة الإناث بيولوجي، ويعود إلى الهرمونات والصبغيَّات التي تساعدهن على البقاء.

سوسن صبوح تحدثت إلى فدوى الخيِّر، سيدة سورية تعرضت إلى ظروف قاسية في حياتها واستطاعت النجاة منها، سوسن سألتها عن المصاعب الكبيرة التي مررت بها؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو فدوى الخيِّر

الدراسة ردَّت قوة المرأة إلى الهرمونات، فما وظيفة الهرمون الأنثوي؟ سوسن صبوح وجهت السؤال إلى الدكتور وائل حسن، استشاري الولادة وأمراض النساء.