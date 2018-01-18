فدوى الخيِّر
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فدوى الخيِّر

  • 18 يناير/ كانون الثاني 2018

سوسن صبوح تحدثت إلى فدوى الخيِّر، سيدة سورية تعرضت إلى ظروف قاسية في حياتها واستطاعت النجاة منها، سوسن سألتها عن المصاعب الكبيرة التي مررت بها.