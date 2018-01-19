"دنيانا": شباب العالم العربي... ما هي أولوياتهم؟

تختلف أولويات واحتياجات الشباب في العالم العربي بحسب أوضاع بلادهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية. منهم من هم بحاجة إلى الشعور بالأمن والأمان بسبب الحروب التي تعيشها بلادهم ومنهم من ينعم بالأمن ولكن يفتقد إلى فرص عمل أو غيرها من الاحتياجات الضرورية. لذلك تختلف الاولويات بين شاب سوري أو عراقي تعيش بلاده حالة لا استقرار أمني وبين شاب آخر يعيش في أمن وسلام. مشاركات دنيانا هذا الاسبوع هنّ شابات من العالم لعربي ناشطات في مجال بناء السلام هنّ عزة السالمي من سلطنة عُمان، هند محمد من العراق ويسرى زاكي الدين من السودان. إضافة الى سيمون صفية من سوريا ورياض دزيري من تونس الناشطان أيضا في مجال بناء السلام

تناقش الحلقة أيضا مسألة تقبل الآخر والتسامح معه. هل نتسامح مع الآخر؟ هل نتقبله بفكره ودينه وانتمائه العرقي؟

دنيانا الجمعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش.