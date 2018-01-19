فن الخط العربي.

ضيف الحلقة المبرمج قاسم حيدر المتخصص في تقنية المعلومات وصاحب شركة تصميم خطوط طباعية عربية، يخبرنا عن سبب

توجّهه للعمل على خطوط عربية الكترونية و يبيّن لنا أهميّة ملتقى الخطاطين البحرينيين للحفاظ على ثقافة الخط في العالم العربي