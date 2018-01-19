من قطع خردة إلى تحف فنية.
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من قطع خردة إلى تحف فنية

  • 19 يناير/ كانون الثاني 2018

نتعرّف في الجزء الثاني من الحلقة على البحرين من خلال تقرير مصوّر يعرض خمس حقائق بالإضافة إلى تذوق الحلوى البحرينية ونكتشف قصة محمد عصفور من الأردن، الذي جمع بين هوايته ودراسته وأسّس مشروعه الخاص لتحويل قطع السيارات القديمة الى تحف فنّية.