من قطع خردة إلى تحف فنية.

نتعرّف في الجزء الثاني من الحلقة على البحرين من خلال تقرير مصوّر يعرض خمس حقائق بالإضافة إلى تذوق الحلوى البحرينية ونكتشف قصة محمد عصفور من الأردن، الذي جمع بين هوايته ودراسته وأسّس مشروعه الخاص لتحويل قطع السيارات القديمة الى تحف فنّية.