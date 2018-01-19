الذكرى السابعة لاندلاع الثورة التونسية.
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الذكرى السابعة لاندلاع الثورة التونسية

  • 19 يناير/ كانون الثاني 2018

نستمع في الجزء الثالث من الحلقة إلى آراء الشباب التونسي في الذكرى السابعة لاندلاع الثورة التونسية و نطّلع على أبرز عناويين الكتب المرتبطة

بها. ثم نكتشف اللوحة الفنية الالكترونية التي جهّزها لنا ضيفنا قاسم حيدر.