نستمع في الجزء الثالث من الحلقة إلى آراء الشباب التونسي في الذكرى السابعة لاندلاع الثورة التونسية و نطّلع على أبرز عناويين الكتب المرتبطة

بها. ثم نكتشف اللوحة الفنية الالكترونية التي جهّزها لنا ضيفنا قاسم حيدر.