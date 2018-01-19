ما معنى عبارة good value for money؟
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ما معنى عبارة good value for money؟

  • 19 يناير/ كانون الثاني 2018

في إكسترا إنجليش اليوم نسأل هل الجامعات البريطانية توفر قيمة جيدة مقابل المال؟