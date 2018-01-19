شجرة العائلة فرع من العلم!

ربما يعرف الجميع إسم ملكة بريطانيا، لكن هل فكرنا في معرفة اسمها العائلي؟

صحيفة الإكسبريس البريطانية حاولت الإجابة على هذا السؤال في مقال نشر مؤخرا قال إن الملكة كانت تنتمي لعائلة ألمانية اسمها Saxe-Coburg-Gotha ولكن قرر الملك جورج الخامس تغييره إلى Windsor بسبب المعاداة للألمان في بريطانيا في تلك الفترة.. وبعد زواج الملكة من زوجها الأمير فيليب قررت ربط إسميهما في شجرة العائلة فأصبح إسمها Mountbatten - Windsor..

الإعلام في بريطانيا بحث أيضا في جذور عائلة أحدث المنضمات للعائلة المالكة وهي ميجان ماركل خطيبة الأمير هاري، والأبحاث ذكرت ان شجرة عائلة ماركل تظهر تسلسل عائلتها من أصول أمريكية ممن شاركوا في الحرب الأهلية..

ولكن ما مدى أهمية شجرة العائلة إلينا؟ وهل نهتم نحن بمعرفة أصولنا العرقية وتاريخ أجداد أجدادنا القدماء؟

فيروز حسني أعدت لنا التقرير التالي.