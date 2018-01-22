الدراما: هل يجب أن تعكس الواقع؟

مؤخرا التفت الأسر المصرية حول مسلسل "سابع جار" وهو عمل تلفزيوني جديد عرض على إحدى القنوات الفضائية يتناول حياة وتفاصيل الطبقة المتوسطة.

الحلقات الأولى من المسلسل نالت نسبة مشاهدة عالية وصلت إلى أكثر من مليوني مشاهدة عبر يوتيوب نظراً لقرب المواضيع التي يعالجها من واقع غالبية الأسر في مصر.

لكن مع تتابع الحلقات استنكر عدد من المشاهدين الكثير من القضايا التي تناولها العمل الدرامي مثل التبرع بالحيوانات المنوية وتدخين الفتيات للحشيش والسجائر وكذلك موضوع العلاقات الجنسية خارج الزواج.

فهل يجب أن تعكس الدراما الواقع بكل جوانبه؟ وكيف يتقبل المجتمع مشاهدة مواضيع من غير المألوف تناولها على الشاشة؟ أسئلة تناولتها أمنية الخياط مراسلة إكسترا في مصر من خلال تقريرها التالي