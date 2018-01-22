ما معنى عبارةAttracted to Gambling؟
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ما معنى عبارة Attracted to Gambling؟

  • 22 يناير/ كانون الثاني 2018

في إكسترا إنجليش اليوم نسأل ما الذي يجعل الرياضيّين والرياضيّات Sportsmen and women أكثر عرضة للانجذاب نحو القمار Attracted to Gambling.