"المشهد" مع المحامي فيليب غرانت

جرائم الحرب والإبادات الجماعية تترك أثاراً إنسانية واجتماعية قد تستمر لسنوات أو لأجيال. لا يستطيع ضحايا هذه الأفعال ولا عائلاتهم متابعة حياتهم بشكل طبيعي، خصوصاً من يعيش منهم الى جانب القاتل أو الجلّاد.

هل يستطيع هؤلاء الضحايا نيل العدالة ولو بعد حين؟

"المشهد " يدخل الى قاعة المحاكمات، مع المحامي فيليب غرانت، مؤسس منظمة "ترايال الدولية" المختصة بإسقاط الحصانة ومحاكمة مجرمي الحروب الأهلية والإبادات الجماعية ومموليها.

حاول المحامي غرانت وفريق عمله في منظمة "ترايال االدولية" رفع الحصانة عن محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم بحق المدنيين في الكونغو ورواندا والبوسنة و الجزائر و فلسطين وبلاد أخرى. يروي ل"المشهد" فصول من هذه الإجراءات، التي يتقدم من خلالها ضحايا الإبادة والتعذيب والإغتصاب لمحاولة تحقيق العدالة. ويستعيد مشاهد من لقاء الضحايا بجلاديهم في قاعة المحكمة.

فيليب غرانت محامي، مدير ومؤسس منظمة "ترايال الدولية" في سويسرا، لمتابعة قضايا ضحايا الحروب والمجازر وإسقاط الحصانة عن مجرمي الحرب.

تتابعون "المشهد" كل اثنين بعد موجز السابعة مساء بتوقيت غرينتش.