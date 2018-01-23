حديث الساعة: احتجاجات السودان .. دلالات وتبعات

برنامج حديث الساعة يأتيكم كل أربعاء بعد موجز أخبار السابعة مساءاً بتوقيت غرينتش.

عشرات المعتقلين من المحتجين والسياسيين والصحفيين منهم من افرجت عنهم السلطات السودانية ومنهم من لا يزال رهن الاحتجاز وذلك في خضم المظاهرات التي شهدتها العاصمة السودانية الخرطوم وبعض الولايات الاخرى منذ بداية العام الجاري. احتجاجات اندلعت اعتراضا على قرارات اقتصادية حكومية من بينها خفض قيمة العملة ورفع الدعم عن المواد الاساسية وتفشي الغلاء. ويرى محللون ان السودان بات يعاني من وضع اقتصادي صعب لم يعد فيه النظام قادرا على الاستمرار في دعم السلع الاستهلاكية وتوفير الحاجيات الاساسية بأسعار منخفضة, هذا فضلا عن أن الاحتجاجات ليست اقتصادية فقط، بل تخفي وراءها جانباً سياسياً يتمثل في رفض ترشح الرئيس البشير لولاية رئاسية جديدة ورفضا لحالة الاحتقان السياسي والحروب الداخلية في السودان.

= فما هي اسباب الاحتقان ازاء اداء الحكومات السودانية المتعاقبة ؟

= وما هي الخيارات الممكنة للخروج من ازمات السودان الاقتصادية والسياسية ؟

هذه التساؤلات وغيرها نطرحها في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حديث الساعة.