حديث الساعة: سباق الرئاسة في مصر .. سيناريوهات وتطورات

برنامج حديث الساعة يأتيكم كل أربعاء بعد موجز أخبار الساعة السابعة مساءاً بتوقيت غرينتش.

تطورات متسارعة وربما مفاجئة شهدها سباق الرئاسة في مصر مع إعلان التحفظ على رئيس الاركان الاسبق الفريق سامي عنان الذي كان قد أعلن نيته خوض انتخابات الرئاسة منافسا للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بسبب ما قال إنه "سياسات خاطئة". وبحسب بيان للجيش المصري فإن الفريق عنان يواجه اتهامات بارتكاب مخالفات وجرائم تمثلت في إعلانه عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة دون استئذان القوات المسلحة، هذا فضلا عن ارتكابه جرائم التحريض ضد الجيش والتزوير في محررات رسمية بحسب بيان الجيش المصري. يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه حملة المرشح الحقوقي خالد علي خالد انها تقوم بتقييم الموقف ودراسة التطورات الأخيرة لاتخاذ موقف بشأن العملية الانتخابية .

= فما هي الآثار المترتبة على الإجراءات التي تتخذ بحق بعض مرشحي الرئاسة في مصر؟

= وما هو مستقبل العملية الانتخابية في مصرفي ظل التطورات الأخيرة؟

هذه التساؤلات وغيرها نطرحها في حلقة هذا سبوع من برنامج حديث الساعة.