كريمة كواح تحدثت مع لطفي البلعزي مدير التنشيط والتثقيف الاجتماعي في وزارة المرأة في تونس، وسألته لماذا يحتاج الآباء في تونس إلى تحفيز من أجل أداء دورهم الطبيعي في رعاية أبنائهم؟
لطفي البلعزي - مدير التنشيط والتثقيف الاجتماعي في وزارة المرأة في تونس
- 23 يناير/ كانون الثاني 2018
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