لطفي البلعزي - مدير التنشيط والتثقيف الاجتماعي في وزارة المرأة في تونس
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لطفي البلعزي - مدير التنشيط والتثقيف الاجتماعي في وزارة المرأة في تونس

  • 23 يناير/ كانون الثاني 2018

كريمة كواح تحدثت مع لطفي البلعزي مدير التنشيط والتثقيف الاجتماعي في وزارة المرأة في تونس، وسألته لماذا يحتاج الآباء في تونس إلى تحفيز من أجل أداء دورهم الطبيعي في رعاية أبنائهم؟