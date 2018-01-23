عائلة لبنانية
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عائلة لبنانية

  • 23 يناير/ كانون الثاني 2018

جوليان الحاج مراسلنا في بيروت أجرى حواراً مع عائلة لبنانية مؤلفة من الأب ميشال والأم أنج وابنتيهما سارة وسيرينا، وسألهم كيف يتم توزيع الأدوار داخل أسرتهم؟