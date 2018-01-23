أين الأب من تربية أبنائه ورعايتهم؟

رعاية الأطفال والاهتمام باحتياجاتهم والتواصل معهم بشكل إيجابي مسؤولية كل أب وأم.

بالرغم من ذلك فإن الأمهات هن من تتحملن الجزء الأكبر من هذه المسؤوليات حتى وإن كن تعملن. وزارة المرأة والأسرة والطفولة في تونس قررت تسليط الضوء على هذا الوضع من خلال إطلاق برنامج "الآباء في تونس: الأبوة الإيجابية من منظور الآباء". ويهدف البرنامج إلى تعزيز كفاءة الأسر، وخاصة الآباء وتحفيزهم على القيام بدور أكثر فاعلية في حياة أبنائهم كما الأمهات.

كريمة كواح تحدثت مع لطفي البلعزي مدير التنشيط والتثقيف الاجتماعي في وزارة المرأة في تونس، وسألته لماذا يحتاج الآباء في تونس إلى تحفيز من أجل أداء دورهم الطبيعي في رعاية أبنائهم؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو لطفي البلعزي - مدير التنشيط والتثقيف الاجتماعي في وزارة المرأة في تونس

ولكن ماذا ينتظر الابن أو الابنة من الوالد، وما الذي تنتظره الأم من الأب؟ جوليان الحاج مراسلنا في بيروت أجرى حواراً مع عائلة لبنانيةمؤلفة من الأب ميشال والأم أنج وابنتيهما سارة وسيرينا، وسألهم كيف يتم توزيع الأدوار داخل أسرتهم؟