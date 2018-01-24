الفنون تداوي جراح الحرب

تجربة قاسية ان تنشأ في بلد يعاني من ويلات الحرب، لكن هذه التجربة قد تكون مصدر إلهام في محاولة الخروج من الظروف الصعبة التي يفرضها الواقع؟

"صومالي لاند" أو جمهورية أرض الصومال المعلنة من طرف واحد والتي تعرف دوليا كمنطقة حكم ذاتي، منطقة مرت بحرب أهلية راح ضحيتها الآلاف في التسعينيات من القرن الماضي، لكنها تأثرت باتجاهات ثقافية عديدة بين الثقافة الإفريقية والعربية والإسلامية وثقافات الدول المستعمرة.

الشعر والرقصات التقليدية هي من أنواع الفنون الأكثر شعبية هناك..

يعرض اليوم في برنامج إكسترا التلفزيوني، تقرير تطلعون فيه على تجارب ثقافية وفنية مختلفة لشباب في أرض الصومال.. التفاصيل في التقرير بصوت سوسن صبوح.