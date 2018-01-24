بي بي سي إكسترا التلفزيوني: عين على شباب أرض الصومال

في الحلقة 17 من برنامج بي بي سي إكسترا التلفزيوني سنأخذكم في رحلة إلى أرض الصومال شمالي الصومال ونتعرّف على شباب هذه المنطقة من خلال عدسة مصطفى سعيد، أحد أكثر المصورين شهرة والملقب بـ"سفير الشباب" في بلده.

وسنستقبل منتج الفيلم محمد أحمد لمناقشة واقع الاختلاف والخلاف بين أرض الصومال والصومال.

هل المراهنة على الرياضات مسموحة في بلدكم؟ سليم من تونس سيروي لنا قصة عشقه للمراهنة، ثم نستقبل ضيفتنا الثانية الطبيبة النفسية باسكال مراد لنتحدّث عن أسباب الإدمان على الرهان وأساليب علاجه.

تشاهدون بي بي سي إكسترا على شاشة بي بي سي الأربعاء عند الخامسة والنصف بتوقيت غرينتش.