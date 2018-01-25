أوضاع الأقباط في مصر

الناشط الحقوقي مجدي خليل المقيم في الولايات المتحدة الاميركية متحدثاً عن وضع الأقباط لسعيد شحاتة. لكن ماذا عن رأي أقباط مصر في داخل البلاد وماذا يجب أن يتغير برأيهم؟ الدكتورة سوزي ناشد عضو مجلس النواب أكدت لسعيد شحاته في أن التغيير يجب أن يكون تدريجيا.