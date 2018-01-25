أوضاع الأقباط في مصر
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أوضاع الأقباط في مصر

  • 25 يناير/ كانون الثاني 2018

الناشط الحقوقي مجدي خليل المقيم في الولايات المتحدة الاميركية متحدثاً عن وضع الأقباط لسعيد شحاتة. لكن ماذا عن رأي أقباط مصر في داخل البلاد وماذا يجب أن يتغير برأيهم؟ الدكتورة سوزي ناشد عضو مجلس النواب أكدت لسعيد شحاته في أن التغيير يجب أن يكون تدريجيا.