في مصر، قال البابا تواضروس بابا الإسكندرية لوسائل إعلام محلية مؤخراً أن تهميش الأقباط في بلاده انتهى منذ خمس سنوات. لكن الأقباط المصريين منقسمون حول توصيف أوضاعهم في الوقت الراهن.

فهناك من يرى أن مشكلات الأقباط لم تعالج، فيما يرى آخرون أن هناك بعض الجوانب الإيجابية مثل ارتفاع عدد الأقباط في مجلس النواب المصري وقانون بناء الكنائس. سعيد شحاته تحدث إلى مجدي خليل، مدير منتدى الشرق الأوسط للحريات المقيم في الولايات المتحدة الأميركية، وسأله عن رأيه في أوضاع الأقباط في مصر حالياً.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو مجدي خليل، مدير منتدى الشرق الأوسط للحريات المقيم في الولايات المتحدة الاميركية

لكن ماذا عن رأي أقباط مصر في داخل البلاد؟ وماذا يجب أن يتغير برأيهم؟ الدكتورة سوزي ناشد عضو مجلس النواب أكدت لسعيد شحاته أن التغيير يجب أن يكون تدريجياً.