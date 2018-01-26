الفنان التشكيلي والناقد الفني الدكتور عمر عبدالعزيز
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الفنان التشكيلي والناقد الفني الدكتور عمر عبدالعزيز

  • 26 يناير/ كانون الثاني 2018

ما هي تصنيفات الألوان، وكيف يمكن أن تعبر عن الأفكار؟ سؤال طرحه محمد قطب على الفنان التشكيلي والناقد الفني الدكتور عمر عبد العزيز