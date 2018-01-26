الألوان ... إن حكت

اختارت نجمات هوليوود اللون الأسود مؤخرا ليكون لون التضامن مع ضحايا التحرش والاعتداء الجنسي في هوليوود.

وقد ارتدين الأسود تحديدا لأنه لون الحملة من أجل حقوق ضحايا التحرش التي أطلق عليها اسم Time's Up..

القائمون على الحملة أكدوا أن اختيار اللون الأسود هو للتحدي والوقوف في وجه الظلم وليس نابعاً من كونه عنواناً للحزن والموت كما هو معروف عنه.

ومن الجدير ذكره أن استخدام اللون في هذا النوع من الحملات ليس أمراً جديداً , فالألوان طالما كانت ممثلة لأفكار معينة تختلف من مكان لآخر ومن فترة زمنية إلى اخرى... المزيد في تقرير محمد قطب

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لكن ما هي تصنيفات الالوان، وكيف يمكن أن تعبر عن الأفكار؟ سؤال طرحه محمد قطب على الفنان التشكيلي والناقد الفني الدكتور عمر عبد العزيز