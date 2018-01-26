ما معنى عبارة state funding؟
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ما معنى عبارة state funding؟

  • 26 يناير/ كانون الثاني 2018

في إكسترا إنجليش اليوم نسأل هل يجب أن يتلقى الروائيون تمويلاً حكومياً؟