"بلا قيود" مع د. طلال أبو غزالة الخبير الدولي في الاقتصاد وطرق التعليم

هاجم د. طلال أبو غزالة الخبير الدولي في الاقتصاد وطرق التعليم تحرك الجماهير العربية وثوراته فيما عرف بالربيع العربي واصفاً اياه بمرحلة من العصور المظلمة تشبه تلك التي مرت بها اوروبا في العصور الوسطى .

وقال في مقابلة مع برنامج "بلا قيود" ان المنطقة العربية ستتجاوز هذه العصور المظلمة على حد تعبيره وستشهد ازدهاراً لتحتل مكانة مرموقة في العالم وهذا ما يفسر الاهتمام الدولي بالمنطقة العربية.

يبث برنامج "بلا قيود" يوم الأحد الساعة الخامسة و النصف مساء بتوقيت غرينيتش ويعاد بثة خلال الأسبوع. يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج السابقة على الرابط التالي .