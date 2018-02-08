"بلا قيود" مع المفكر والناقد السعودي علي الهويريني

عد المفكر والناقد السعودي علي الهويريني ان المسرح السعودي مهاجراً وليس محلياً لانه يظهر في المهرجانات العربية فقط وليس في داخل المملكة العربية السعودية، مشدداً على ان اي مسرح يجب ان يشاهد داخل البلد الذي ينتمي اليه.

وقال الهويريني في مقابلة مع برنامج "بلا قيود" انه يؤيد الانفتاح الذي تشهده المملكة مبيناً ان تثبيت الاجواء المناسبة لظهور مسرح ذو رسالة سيأخذ وقتاً وهو يختلف عن المسرح الترفيهي الموجود في السعودية حالياً.

يبث برنامج "بلا قيود" يوم الأحد الساعة الخامسة و النصف مساء بتوقيت غرينيتش ويعاد بثة خلال الأسبوع. يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج السابقة على الرابطالتالي .