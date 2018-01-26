"بتوقيت مصر": الانتخابات الرئاسية

مع بدء الاستعدادات للإنتخابات الرئاسية في مصر نبدأ في برنامج "بتوقيت مصر" سلسلة من الفقرات نناقش فيها أهم الملفات التي تشغل الشارع المصري.

نسأل عن أهم التطورات التي طالت تلك الملفات خلال الأعوام الأربع المنصرمة ونستكشف أهم التحديات التي ستواجه الرئيس القادم بعد انتخابه.

نبدأ تغطيتنا بملف الأمن ونسأل جمال عيد مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان وسمير راغب الخبير الأمني والإستراتيجي عن أهم التحديات التي واجهت النظام الحالي على مدار السنوات الماضية وكيف تعامل معها؛

كما نتعرف من ضيوفنا على أهم المعضلات الامنية التي ستكون في انتظار الرئيس القادم.

ومع حلول الذكري السابعة لثورة الخامس والعشرين من يناير نزور دار "ميريت" للنشر التي وصفها البعض بغرفة العمليات إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير كانون الثاني ونسأل مديرها ومؤسسها محمد هشام عن تأثير الثورة على الساحة الفنية في مصر ونبحث في التغيرات التي طالت كلُ من المبدعين والجمهور بعد يناير 2011.

ونزرو صاحبات مشروع "4 بسكويتات" مصنع الحلويات التي تديره فتيات يعنين من متلازمة داون ونسألهم عن تفاصيل المشروع وردرو فعل المجتمع.

كل هذا وأكثر في حلقة هذا الأسبوع من بتوقيت مصر الخميس بعد موجز السابعة بتوقيت غرينتش على شاشة بي بي سي.