"دنيانا": الموسيقى المستقلة

هي أول عازفة عود في بلدها، سلطنة عُمان.أحبت هذه الآلة منذ الصغر وأقنعت والدها بشرائها لها متحدية كل عادات المجتمع وتقاليده التي تهمش المرأة موسيقيا.إنها أمل وقّار.

من دمشق الى باريس نقلت إقامتها. درست الصيدلة إلا أنّ حبها لموسيقى الجاز والاغنية التراثية السورية جعلاها ترى الموسيقى بعيون مخبرية. هي لين أديب.

شقّت طريقها من خلال التمثيل إلا أنّ حبها للموسيقى جعلها تكوّن لون وهوية موسيقية خاصة بها. إنها دينا الوديدي.

هنّ مشاركات دنيانا هذا الاسبوع في حلقة عن الموسيقى المستقلة. ما هي هذه الموسيقى؟ ومن هم الموسيقيون المستقلون ولماذا يلجؤون إلى هذا النوع من الموسيقى؟ ويشاركنا الحوار حاتم باليمني وهو دي جاي مغربي.

"دنيانا" يبث بعد موجز السابعة مساء بتوقيت غرينتش على شاشة بي بي سي عربي.