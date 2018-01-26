"المشهد" مع جيم ميور

يقول جيم ميور لبرنامج "المشهد": "أخبرني أحد المقاتلين أنّه قتل بمفرده، ستّين شخصاً"

قبل انقضاء عام على قدومه الى لبنان، اندلعت الحرب الأهلية ووجد نفسه مراسلاً صحفياً في أحداثها.

أوّل المراسلين الذين دخلوا مخيّم تلّ الزعتر للّاجئين الفلسطينيين عند سقوطه في العام 1976. أوّل من نقل الأحداث ومواجهة الإخوان المسلمين في سوريا في بداية الثمانينات. كذلك أخبار اللاجئين الأكراد العالقين على الحدود، خلال انتفاضتهم على الرئيس صدّام حسين عام 1991.

شهد على الإجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982 وعلى مغادرة الفلسطينيين ومجازر صبرا وشاتيلا. عمل أيضاً في مصر في التسعينات خلال المواجهة بين السلطة والتيّارات الإسلامية المتشددة، وفي إيران خلال ولاية الرئيس محمد خاتمي، وفي أفغانستان والعراق..

نجا من الموت لكنه فقد زملاءً له.

جيم ميور صحافي ومراسل عمل مع وكالات صحف وقنوات عالمية منها قناة بي بي سي.

ضيف برنامج "المشهد" مع جيزال خوري الإثنين بعد موجز السابعة مساء بتوقيت غرينتش على شاشة بي بي سي عربي.