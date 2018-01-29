بي بي سي عربي تطفئ شمعتها الثمانين

هذا العام يحتفل القسم العربي لبي بي سي بعيده الثمانين. خلال هذه الأعوام الطويلة نجحت البي بي سي في أن تترك أثراً، ليس فقط في متابعيها بل أيضا في إعلاميين ومذيعين كبار.

فمن كان يعلم أن هناك علاقهً خاصة ربطت بين البرنامج الإذاعي الشهير "على الناصية" على إذاعة البرنامج العام المصرية وإذاعة بي بي سي؟

إذ أن أحمد طاهر المذيع السابق في إذاعة بي بي سي هو الذي عرض فكرة البرنامج على آمال فهمي المذيعة الشابة حينها في خمسينيات القرن الماضي والتي قدمت البرنامج لأكثر من نصف قرن حتى اعتزالها في عام 2014.

أمنية الخياط مراسلة إكسترا في مصر التقت آمال فهمي واسترجعت معها ذكرياتها عن الإذاعة والتحقيقات الصحفية.

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العربي مواقي واحد من أهم مخرجي ومنتجي الدراما الإذاعية في أواخر القرن الماضي، كان من أعمدة المسرح في الإذاعة الوطنية الجزائرية، وقد تحدث لمراسلنا في الجزائر عبد المؤمن لعرابي عن ذكرياته مع الإذاعة بمناسبة الذكرى الثمانين لإنطلاق بي بي سي عربي.