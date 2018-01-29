ما معنى عبارة measuring a kilogram؟
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ما معنى عبارة measuring a kilogram؟

  • 29 يناير/ كانون الثاني 2018

في إكسترا إنجليش اليوم نسأل كيف يمكننا قياس الكيلوغرام measure a kilogram؟