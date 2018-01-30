حديث الساعة: أحداث عدن.. دلالاتها وتبعاتها

برنامج حديث الساعة يأتيكم كل أربعاء بعد موجز أنباء الساعة السابعة مساءاً بتوقيت غرينتش.

يشهد مسرح الأحداث في اليمن مزيداً من خلط الأوراق مع تفجر معارك عنيفة في مدينة عدن الجنوبية, العاصمة المؤقتة لحكومة الرئيس هادي المعترف بها دوليا. المعارك اندلعت بين القوات الموالية للرئيس هادي وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يطالب باستقالة رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر وهو الذي وصف ما يحدث بأنه محاولة انقلاب على الشرعية. نداءات حكومة الرئيس هادي الموجهة للتحالف العربي بقيادة السعودية للتدخل لم تغفل دعم دولة الإمارات عضو التحالف, لقوات المجلس الانتقالي الساعي لانفصال جنوب اليمن عن شماله. التحالف العربي الذي تحدث من جانبه عن خلافات بين الشعب اليمني في عدن والحكومة الشرعية دعا المتحاربين في عدن الى وقف إطلاق النار فوراً، وأكد أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة لإعادة الأمن والاستقرار إلى المدينة. ويرى محللون أن اندلاع القتال في عدن بين مؤيدين ومعارضين لحكومة الرئيس هادي يؤدي الى تقسيم المقسم وتجزئة المجزأ بالفعل في اليمن ويفاقم بلا شك من أزمة إنسانية هي الأسوأ في تاريخ اليمن.

= فما هي دلالات تفجر القتال في عدن وما هي الآثار المترتبة عليه؟

= وما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه التحالف العربي في ظل ما يتردد عن دعم الإمارات للانفصاليين في عدن؟

هذه التساؤلات وغيرها نطرحها في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حديث الساعة.