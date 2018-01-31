كيف تختار المدرسة الجيدة لأطفالك؟

فريدة تخوض تجربة مختلفة، فهي مديرة مدرسة دولية في فلسطين وتسعى إلى حصول مدرستها على اعتماد يسمى "البكالوريا الدولية" IB PYP الذي سيكرس تميزها كمدرسة دولية.