كيف تختار المدرسة الجيدة لأطفالك؟
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كيف تختار المدرسة الجيدة لأطفالك؟

  • 31 يناير/ كانون الثاني 2018

فريدة تخوض تجربة مختلفة، فهي مديرة مدرسة دولية في فلسطين وتسعى إلى حصول مدرستها على اعتماد يسمى "البكالوريا الدولية" IB PYP الذي سيكرس تميزها كمدرسة دولية.