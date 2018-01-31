فريدة تخوض تجربة مختلفة، فهي مديرة مدرسة دولية في فلسطين وتسعى إلى حصول مدرستها على اعتماد يسمى "البكالوريا الدولية" IB PYP الذي سيكرس تميزها كمدرسة دولية.
كيف تختار المدرسة الجيدة لأطفالك؟
- 31 يناير/ كانون الثاني 2018
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