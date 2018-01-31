كيف تختار المدرسة الجيدة لأطفالك؟

وسيلة أستاذة لغة انجليزية خاضت تجربة التدريس في الجزائر في ثانوية بمدينة تندوف جنوبي الجزائر قبل أن تنتقل لتدريس نفس المادة في فرنسا.

سألتها بسمة كراشة إن مفهوم المدرسة الجيدة في الجزائر يختلف عن مفهومه في فرنسا؟