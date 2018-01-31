كيف تختار المدرسة الجيدة لأطفالك؟
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كيف تختار المدرسة الجيدة لأطفالك؟

  • 31 يناير/ كانون الثاني 2018

وسيلة أستاذة لغة انجليزية خاضت تجربة التدريس في الجزائر في ثانوية بمدينة تندوف جنوبي الجزائر قبل أن تنتقل لتدريس نفس المادة في فرنسا.

سألتها بسمة كراشة إن مفهوم المدرسة الجيدة في الجزائر يختلف عن مفهومه في فرنسا؟