Q & A : Stories From a "Changing Arab World"
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نقاش مفتوح: "قصص من عالم عربي متغيير"

  • 31 يناير/ كانون الثاني 2018

مديرة مهرجان بي بي سي عربي شيماء بو علي تستضيف في هذا النقاش المفتوح مخرج فيلم "جريدي" محمد هشام ومحرجة فيلم "القدر أينما يأخذنا" قدر فياض ومخرجي فيلم "مارية نوستروم" رنا كزكز وأنس خلف للحديث عن أفلامهم والرد على أسئلة الجمهور.