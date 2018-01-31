مديرة مهرجان بي بي سي عربي شيماء بو علي تستضيف في هذا النقاش المفتوح مخرج فيلم "جريدي" محمد هشام ومحرجة فيلم "القدر أينما يأخذنا" قدر فياض ومخرجي فيلم "مارية نوستروم" رنا كزكز وأنس خلف للحديث عن أفلامهم والرد على أسئلة الجمهور.
نقاش مفتوح: "قصص من عالم عربي متغيير"
- 31 يناير/ كانون الثاني 2018
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