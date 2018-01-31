نقاش مفتوح: "روشميا"

طوني خوري مذيع البرامج والأخبار في بي بي سي عربي يستضيف مخرج فيلم "روشميا" سليم أبو جبل في حوار مفتوح مع الجمهور.

روشميا: قصة يوسف وآمنة والصراع مع السلطات الإسرائيلية

فيلم وثائقي طويل |79 دقيقة | عربي مترجم للإنكليزية | عرض أول في المملكة المتحدة

يحكي الفيلم قصة يوسف وزوجته آمنة اللذان يبلغان الثمانين من العمر ويسكنان في كوخ من الصفيح منذ سنة ألف وتسع مائة وستة وخمسين حيث أمضيا حياة هانئة طوال هذه المدة. لكن السلطات الاسرائيلية خططت لتمرير طريق تمرعبر الأرض التي يقع عليها الكوخ وأصدرت أمراً بمصادرتها وبإجبارهما على الاخلاء.

يحاول أحد الأصدقاء التوسط لصالحهم لدى مسؤولي البلدية ولكن يوسف رفض ذلك مُصرّاً على البقاء في بيت يعني كل شئ له.

وهكذا تتوتر الأجواء بين الأشخاص الثلاثة ليصبح الصدام محتملاً.

يصور الفيلم بشكل حميم صراع عجوزين مع شبح التهجير وفقدان الأمل بحل. وهو من إخراج سليم أبو جبل الذي كان له دور في السينما الفلسطينية والعالمية ككاتب وصحافي وناقد ومنتج.